Ucraina | Kiev in raid russo morta famiglia capo vigili del fuoco Pryluky

Una tragedia scuote Pryluky, in Ucraina, dove un attacco russo con droni ha devastato una famiglia innocente, colpendo l’abitazione del capo dei vigili del fuoco locale. La notte si è trasformata in un incubo per molti, con zone residenziali distrutte e vite spezzate. Un dramma che evidenzia ancora una volta il costo umano di questo conflitto, lasciando la comunità in lutto e il mondo con il fiato sospeso.

Torino, 6 giu. (LaPresse) – Un attacco russo con droni ha colpito nella notte Pryluky, nella regione di Chernihiv. Secondo le autorità locali, citate da Rbc-Ukraine, i droni hanno colpito aree residenziali. Uno dei droni ha colpito l’abitazione del capo dei vigili del fuoco di Pryluky. La sua famiglia è morta nell’attacco: la moglie, la figlia, che era un’agente di polizia, e il nipotino di un anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Kiev, in raid russo morta famiglia capo vigili del fuoco Pryluky

