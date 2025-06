Ucraina | Kiev droni russi sulla capitale difese aeree in funzione

Kiev si trova sotto un attacco di droni Shahed provenienti dalla Russia, con esplosioni e un intenso combattimento aereo. Le forze di difesa ucraine sono immediatamente scese in azione per proteggere la capitale, che si trova in uno stato di allerta massimo. La tensione nella regione si intensifica, mentre il mondo osserva con preoccupazione gli sviluppi di questo nuovo episodio di conflitto. La situazione resta critica e in continua evoluzione.

Torino, 6 giu. (LaPresse) – Esplosioni si sono udite a Kiev, sotto attacco da parte dei droni ‘Shahed’. Nella città sono in azione le forze di difesa aerea. Lo riferisce Rbc-Ukraine, citando il canale Telegram delle Forze aeree ucraine. “Droni nemici si avvicinano alla capitale da diverse direzioni e si trovano nello spazio aereo cittadino. Esplosioni in varie zone di Kiev. Le forze di difesa aerea sono operative”, ha dichiarato il capo dell’Amministrazione militare della città di Kiev, Timur Tkachenko, aggiungendo che esiste una possibile minaccia di utilizzo di armi missilistiche da parte dei russi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Kiev, droni russi sulla capitale, difese aeree in funzione

