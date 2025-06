Ucraina droni su Kiev | almeno quattro morti e venti feriti

Un'oscura notte si è abbattuta su Kiev, teatro di un attacco senza precedenti con droni condotto dalle forze russe. La capitale ucraina si è risvegliata sotto il fuoco, con almeno quattro vittime e venti feriti, tra cui numerosi ricoveri in ospedale. Un episodio che riaccende i timori di un conflitto sempre più violento e delicato. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa?

Un attacco con i droni su larga scala condotto dalle forze armate russe nella notte ha colpito duramente la capitale ucraina Kiev, causando quattro morti e venti feriti, di cui sedici sono stati ricoverati in ospedale. Lo ha comunicato il sindaco Vitalij Klitschko su Telegram, spiegando che diversi distretti della città sono stati bersaglio di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ucraina, droni su Kiev: almeno quattro morti e venti feriti

In questa notizia si parla di: Ucraina Droni Kiev Quattro

Ucraina, attesa per vertice turco. Sul campo droni e morti - In Ucraina, l'attesa per il vertice turco tra Russia e Ucraina si fa palpabile, con speranze di una tregua.

UCRAINA | Quattro morti e 20 feriti (16 ricoverati in ospedale) è il bilancio di un attacco lanciato nella notte dalle forze armate russe su Kiev. Numerosi droni hanno colpito vari distretti della capitale. #ANSA Partecipa alla discussione

Di nuovo una notte di fuoco e sangue in Ucraina, contro la quale sono stati lanciati droni, missili balistici e kalibr. Purtroppo tra le vittime ci sono anche dei bambini. Mykolaiv: un uomo è morto, 5 feriti, una casa è stata distrutta. Regione di Khmelnytskyi: 4 Partecipa alla discussione

Ucraina, ondata di droni russi su Kiev: quattro morti e venti feriti, incendi in città. Missili su tutto il Paese - L'attacco nella notte. A Ternopil centrato un impianto industriale: dalla struttura si è sollevata una nube di sostanze potenzialmente tossiche. Le autorità invitano a restare in casa ... ilfattoquotidiano.it scrive

Ucraina, attacco notturno su Kiev: quattro morti e 20 feriti. Colpite anche Ternopil e Lutsk - L’attacco, condotto principalmente con droni kamikaze, ha colpito diversi distretti della città, causando gravi danni a edifici residenziali e ... Da huffingtonpost.it

Guerra Ucraina: Kiev sotto attacco nella notte, almeno 4 morti e 20 feriti. Famiglia sterminata a Pryluky - Nella notte Kiev è stata colpita da un massiccio attacco russo con droni e missili: almeno 4 morti, 20 feriti e blackout in diversi quartieri ... Come scrive fanpage.it