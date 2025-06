Ucraina droni russi su Kiev nella notte | almeno 4 morti

Nella notte tra giovedì e venerdì, l’Ucraina si è risvegliata sotto una nuova ondata di attacchi russi, con Kiev ancora nel mirino. Almeno quattro persone hanno perso la vita e venti sono rimaste ferite, mentre il conflitto si intensifica. Sul fronte diplomatico, le mosse sono lente, ma i discorsi di pressione internazionale continuano a movimentare la scena. La tensione resta alta, e il mondo osserva con ansia gli sviluppi.

Nuova grande ondata di attacchi russi sull’Ucraina nella notte tra giovedì e venerdì. Colpite varie regioni tra cui la capitale Kiev, in cui sono morte almeno 4 persone e 20 sono rimaste ferite. Sul fronte diplomatico, invece, continua a muoversi poco. Ieri, giovedì, il cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato alla Casa Bianca da Donald Trump, e ha fatto pressing sul presidente Usa affinché aumenti la pressione sul leader russo Vladimir Putin affinché quest’ultimo si sieda al tavolo dei negoziati. Da parte sua, però, Trump si è detto scettico sulla possibilità che Mosca e Kiev riescano a trovare un accordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, droni russi su Kiev nella notte: almeno 4 morti

