Ucraina attacco russo su Kiev nella notte | Pressing di Merz su Trump il presidente Usa | Non credo che si arriverà a un accordo di pace

Nella notte, l’Ucraina ha subito un attacco russo su Kiev, mentre il pressing di Merz su Trump mette in evidenza le tensioni internazionali. Meloni avverte: “Sui segnali di pace non sono incoraggianti,” e il NATO, con Hegseth, punta a un aumento della difesa al 5%. In quest’epoca di sfide globali, il futuro delle trattative sembra ancora incerto, lasciando il mondo a chiedersi: si troverà una via d’uscita?

Meloni: "Sulla pace i segnali non sono incoraggianti". Nato, Hegseth (Usa): "Alleati vicini a un'intesa sul 5% alla difesa".

Ucraina, attacco con droni russi su Sumy: centrata in pieno un’auto - (?? Campo content non trovato)

Guerra Ucraina , i servizi segreti di Kiev hanno condotto un attacco con droni su suolo russo che avrebbe distrutto più di 40 bombardieri strategici di Mosca. @ultimoranet Partecipa alla discussione

Stanotte un nuovo massiccio attacco russo sull'#Ucraina, "il più pesante attacco dall'inizio della guerra” secondo il ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko. Il bilancio è di almeno 12 morti e 60 feriti in 13 regioni, tra cui quelle di Kiev, Khmelnytsky e Mykolai Partecipa alla discussione

Guerra Ucraina, Kiev sotto attacco di droni russi Shahed. Esplosioni nella Capitale - Guerra Ucraina. Kiev è sotto attacco da parte di droni russi «Shahed», le forze di difesa aerea sono in azione. Lo riferisce l'Aeronautica militare ucraina su ... Secondo ilmessaggero.it

Ucraina-Russia, Trump: "Lasciamo litigare Putin e Zelensky" - Vladimir Putin intende colpire l'Ucraina dopo l'attacco di Kiev alle basi aeree di Mosca. Donald Trump ha chiesto al presidente russo di non farlo, ma non sa che il suo appello cadrà nel vuoto. E, a ... Riporta msn.com

L'Ucraina attacca la Russia: le foto satellitari dei bombardieri distrutti dai droni di Kiev - Un raid studiato per un anno e mezzo, pianificato nei minimi dettagli, destinato a entrare nei libri di storia. E per il quale Putin ha già annunciato - in una telefonata con Donald Trump ... Da msn.com

Ucraina, colpiti 40 bombardieri russi in attacco coordinato di droni