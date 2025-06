Ucraina attacco russo su Kiev nella notte | droni in azione diversi incendi nella capitale | Trump | Non credo che si arriverà a un accordo di pace

Nella notte, Kiev è stata colpita da un attacco russo con droni, provocando diversi incendi e preoccupazione crescente. Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, mentre i leader mondiali analizzano le possibilità di un accordo di pace. Meloni commenta: “Sui segnali non sono incoraggianti”, mentre il NATO Hegseth annuncia una stretta sui fondi di difesa. La strada verso la pace appare ancora lunga, lasciando il futuro incerto.

Meloni: "Sulla pace i segnali non sono incoraggianti". Nato, Hegseth (Usa): "Alleati vicini a un'intesa sul 5% alla difesa".

Guerra Ucraina , i servizi segreti di Kiev hanno condotto un attacco con droni su suolo russo che avrebbe distrutto più di 40 bombardieri strategici di Mosca. @ultimoranet Partecipa alla discussione

Stanotte un nuovo massiccio attacco russo sull'#Ucraina, "il più pesante attacco dall'inizio della guerra” secondo il ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko. Il bilancio è di almeno 12 morti e 60 feriti in 13 regioni, tra cui quelle di Kiev, Khmelnytsky e Mykolai Partecipa alla discussione

