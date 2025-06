Ucraina attacco russo su Kiev nella notte | almeno 4 morti e 20 feriti | Trump | Non credo che si arriverà a un accordo di pace

La notte a Kiev è stata segnata da un violento attacco russo, con almeno 4 morti e 20 feriti, alimentando tensioni e incertezze sul fronte della pace. Mentre Trump esprime scetticismo sulla possibilità di un accordo, Meloni e gli alleati internazionali mantengono un approccio pragmatico, confidando in una prossima intesa. La situazione rimane complessa e incerta, lasciando il mondo in trepidante attesa di sviluppi decisivi per il futuro del conflitto.

Meloni: "Sulla pace i segnali non sono incoraggianti". Nato, Hegseth (Usa): "Alleati vicini a un'intesa sul 5% alla difesa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, attacco russo su Kiev nella notte: almeno 4 morti e 20 feriti | Trump: "Non credo che si arriverà a un accordo di pace"

