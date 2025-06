Ucraina attacco di droni russi su Kiev 4 morti e 20 feriti la risposta di Putin dopo l’offensiva di Zelensky sui bombardieri nucleari – VIDEO

In un clima di tensione crescente tra Russia e Ucraina, l’ultimo attacco di droni russi su Kiev lascia il bilancio di 4 vittime e 20 feriti, rispecchiando la complessità di una guerra che si fa sempre più articolata. La risposta di Putin, innescata dalle recenti operazioni ucraine contro i bombardieri nucleari e il ponte di Crimea, testimonia quanto ogni azione possa portare a nuove escalation. La guerra, purtroppo, continua a dipingere uno scenario inquietante e incerto.

L’attacco russo arriva come risposta diretta a recenti operazioni condotte dalle forze ucraine sul suolo russo, che hanno colpito bombardieri nucleari e il ponte Kerch in Crimea Kiev è stata colpita da un massiccio attacco con droni e missili lanciati dalla Russia. Almeno 4 persone hanno pers. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, attacco di droni russi su Kiev, 4 morti e 20 feriti, la risposta di Putin dopo l’offensiva di Zelensky sui bombardieri nucleari – VIDEO

