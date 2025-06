Ucraina attacchi mediatici e la telefonata col Papa | ecco come Putin vuole costruire la sua immagine a scapito dell’Occidente

In un contesto di tensioni crescenti in Ucraina, Putin utilizza attacchi mediatici e incontri strategici, come la telefonata col Papa, per scolpire un’immagine di potere e controllo a scapito dell’Occidente. La sua tattica? Dipingere Mosca e Kiev come due bambini litiganti, lasciando che il caos disciplini le parti coinvolte. Ma quale sarà il vero obiettivo di questa strategia? La risposta ci conduce verso un gioco di potere molto più complesso e delicato.

Ucraina: la pace è lontana e Putin sta giocando a costruirsi la sua immagine a scapito dell’Occidente. A che gioco sta giocando il Capo del Cremlino. “ Mosca e Kiev sono come due bambini che litigano” al parco. “ A volte è meglio lasciarli litigare un po'”. Con queste parole Donald Trump ha risposto all’appello di Friedrich Merz affinché gli Usa facciano di più per porre fine alla guerra in Ucraina. (Ansa Foto) – notizie.com Per il cancelliere tedesco e il resto dell’Europa, il capo della Casa Bianca è “ la persona chiave al mondo che può davvero” risolvere il conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Ucraina, attacchi “mediatici” e la telefonata col Papa: ecco come Putin vuole costruire la sua immagine a scapito dell’Occidente

