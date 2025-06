Uccidono il padre per avere la pensione

Un tragico delitto scuote Quarto, Napoli, dove due fratelli incensurati di 42 e 34 anni hanno confessato aver ucciso il padre di 72 anni per ottenere la pensione di reversibilità della madre deceduta. La vittima è stata soffocata con un cuscino dopo essere stata insospettabilmente sedata nel suo caffè. Il corpo, nascosto in una cassapanca sul terrazzo, svela una drammatica verità familiare: la disperazione e l’avidità si sono trasformate in tragedia.

20.04 Uccidono il padre, soffocandolo con un cuscino dopo averlo addormentato con un sonnifero nel caffè, perché non voleva consegnare la pensione di reversibilità della loro madre morta. Sarebbe questo il movente dell'omicidio che ha portato all'arresto di due fratelli di 42 e 34 anni a Quarto (Napoli) Il corpo del 72enne è stato trovato dai Carabinieri in una cassapanca sul terrazzo di casa. I due fratelli, incensurati, hanno confessato.

