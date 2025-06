Uccidono il padre e nascondono il cadavere in una cassapanca fermati due fratelli

Una tragica notte scuote Quarto: due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso il padre di 71 anni e di aver nascosto il suo cadavere in una cassapanca. Un episodio che sconvolge la comunità , sollevando domande sulle motivazioni e i segreti dietro questa drammatica vicenda. La verità emerge lentamente, ma il mistero rimane fitto...

Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati dai carabinieri, a Quarto, nel Napoletano, con l'accusa di avere ucciso il padre, di 71 anni. Ieri sera la compagna dell'uomo era andata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Uccidono il padre e nascondono il cadavere in una cassapanca, fermati due fratelli

