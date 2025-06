Uccidono il padre e lo nascondono nella cassapanca in casa | fermati i due figli

Una tragica scoperta scuote Quarto, nell’hinterland napoletano: il corpo di un uomo di 71 anni è stato ritrovato nascosto in una cassapanca, vittima di un omicidio brutale. I sospetti si sono concentrati sui due figli, fratelli incensurati di 34 e 42 anni, ora fermati dalle forze dell’ordine. Questa vicenda drammatica mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra normalità e tenebre in famiglia...

Un corpo senza vita nascosto in una cassapanca, una denuncia di scomparsa e un’indagine che ha portato a una svolta drammatica. Sono stati fermati due fratelli di 34 e 42 anni, entrambi incensurati, ritenuti gravemente indiziati dell’ omicidio del padre, un uomo di 71 anni. L’episodio è avvenuto a Quarto, nell’hinterland napoletano. Le indagini, condotte dai carabinieri della Tenenza di Quarto e della compagnia di Pozzuoli, sotto il coordinamento della Procura di Napoli, sono partite giovedì sera, quando la compagna convivente dell’uomo si è presentata in caserma per denunciarne la sparizione, avvenuta lo scorso 3 giugno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uccidono il padre e lo nascondono nella cassapanca in casa: fermati i due figli

