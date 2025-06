Uccidono il padre e lo nascondono nella cassapanca in casa | alla compagna hanno detto che era fuggito con un’altra

una scena che avrebbe lasciato tutti senza parole. In un quartiere apparentemente tranquillo come Quarto, il mistero di un omicidio mascherato da fuga si dipana tra segreti e bugie, rivelando quanto possa essere sottile il confine tra normalità e tragedia. La verità emerge lentamente, svelando i dettagli sconvolgenti di una vicenda che scuote l'intera comunità.

Era una mattina come tante altre a Quarto, un comune vivace ma tranquillo alle porte di Napoli. Le strade si popolavano lentamente, i negozianti sollevavano le serrande e le famiglie si preparavano per un altro giorno di routine. Nessuno avrebbe immaginato che, dietro le mura di una casa all'apparenza anonima, si stava consumando un dramma familiare che avrebbe sconvolto l'intera comunità. I carabinieri, giunti sul posto per una segnalazione, non erano preparati alla scena che si sarebbero trovati di fronte: un corpo senza vita, nascosto in una cassapanca sul terrazzo, avvolto in buste di plastica.