Uccide i suoceri servendo funghi velenosi aveva cercato sul web il fungo più letale | “Non mi ricordo”

Un caso scioccante scuote l’Australia: Erin Patterson, accusata di aver ucciso tre persone con funghi velenosi, sostiene di aver cercato sul web il fungo più letale, ma di non ricordare nulla. Una storia di sospetti, errori e misteri che lascia tutti con il fiato sospeso. La verità si rivelerà nel corso del processo, mentre il pubblico si interroga sulle responsabilità e sui rischi di un mondo digitale troppo facile da esplorare. Continua a leggere.

È quanto è emerso nel processo per triplice omicidio a carico di Erin Patterson, la donna australiana accusata di aver ucciso i suoi ex suoceri e la zia dell’ex marito. "È possibile che abbia visitato il sito ma non lo so, non mi ricordo", ha risposto in aula l'imputata che si professa innocente e parla di un tragico errore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

