Ubriaco in sella alla bici | viene denunciato perchè ben oltre i limiti di legge

Guidare sotto l’effetto di alcool è un rischio che non si può sottovalutare, sia alla guida di un'auto che di una bicicletta. Recenti controlli dei Carabinieri nella vallata del Bidente hanno portato a tre denunce per eccesso di tasso alcolemico, evidenziando come l’abuso di sostanze possa compromettere la sicurezza di tutti. La prevenzione e il rispetto delle leggi sono fondamentali per tutelare sé stessi e gli altri sulla strada.

E' di tre denunce il bilancio di una serie di servizi di controllo svolti dai Carabinieri di Meldola e Galeata sulle strade della vallata del Bidente. Due automobilisti sono finiti nei guai per guida in stato di ebbrezza poiché risultati con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Ubriaco in sella alla bici: viene denunciato perchè ben oltre i limiti di legge

