Tv Gabriella Farinon | Negli anni ’70 fui aggredita da un uomo in ascensore

Nella vivace storia della televisione italiana, Gabriella Farinon si distingue non solo per il suo talento, ma anche per le vicende personali che ha condiviso di recente. Ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ su Rai1, l’amatissima conduttrice ha aperto il suo cuore svelando un episodio difficile degli anni ’70, un ricordo mai raccontato prima. Tra aneddoti e retroscena, emerge una testimonianza che arricchisce la sua figura pubblica e umana.

Una icona della tv, Gabriella Farinon, ospite oggi di Caterina Balivo a ‘ La Volta Buona ‘ su Rai1, tra aneddoti e retroscena televisivi, ha raccontato anche un’esperienza traumatica del passato che non aveva mai rivelato, per riservatezza. Angelo Perrone ha rotto il ghiaccio: “Ci lega un evento piuttosto particolare; fu vittima di un’aggressione in ascensore negli anni Settanta e il suo aggressore è stato condannato da mio padre che era magistrato (Pasquale Perrone, presidente di Corte d’Assise a Roma, ndr)”. Farinon ha raccontato: “Tornavo dal teatro, andammo a cena dopo lo spettacolo ed era l’1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tv, Gabriella Farinon: “Negli anni ’70 fui aggredita da un uomo in ascensore”

