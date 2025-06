Tutto pronto per il ritorno di One Chicago | confermati i protagonisti delle tre serie

Il mondo di One Chicago si appresta a tornare con un nuovo capitolo emozionante! Dopo settimane di attese e trattative, NBC ha confermato la presenza dei protagonisti più amati delle tre serie: Taylor Kinney, Miranda Rae Mayo e Dermot Mulroney. La passione e l’adrenalina sono assicurate, ma cosa ci riserva questa nuova stagione? Scopriamolo insieme!

Buone notizie per i fan del franchise One Chicago: i volti più amati delle serie Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med torneranno anche nella prossima stagione. Dopo settimane di incertezze legate alla scadenza dei contratti, NBC ha finalmente raggiunto un accordo con i principali attori del franchise. Secondo quanto riportato da Deadline, Taylor Kinney, Miranda Rae Mayo e Dermot Mulroney continueranno a far parte del cast di Chicago Fire, mentre Jason Beghe è confermatissimo in Chicago P.D.. Anche Chicago Med manterrà alcune delle sue colonne portanti, come S. Epatha Merkerson e Oliver Platt. 🔗 Leggi su Nerdpool.it