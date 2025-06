Tutto pronto per il Festival del salame Dop

tutto pronto per il Festival del Salame Dop. Lo splendido borgo di Varzi, perla dell’Oltrepò Pavese, si anima di sapori e tradizioni in occasione della quarta edizione di questo imperdibile evento. Dalle 10 alle 22, tra degustazioni, visite guidate e rievocazioni secolari, scoprirai i segreti di uno dei simboli più autentici della salumeria italiana, immergendoti in un’esperienza indimenticabile che celebra la cultura e la cucina locale. Preparati a vivere un giorno di gusto e tradizione!

Lo splendido borgo storico di Varzi, perla dell'Oltrepò Pavese, si prepara ad accogliere la quarta edizione del Festival del salame di Varzi Dop, in programma domenica 15 giugno. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di enogastronomia di qualità e i curiosi che desiderano scoprire uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione salumiera italiana, tra degustazioni, visite guidate e tradizioni secolari. Dalle 10 alle 22 in centro il protagonista non un semplice insaccato, ma una vera eccellenza gastronomica riconosciuta a livello europeo con la Denominazione di origine protetta.

