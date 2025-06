Tutto falso Garlasco spunta il nuovo testimone | le sue parole possono cambiare tutto

Tutto falso o una verità nascosta? A Garlasco, il caso Chiara Poggi riapre ferite mai completamente rimarginate, con un nuovo testimone che potrebbe stravolgere le convinzioni di sempre. Le indagini della Procura di Pavia si fanno più intense, puntando a svelare dettagli finora ignorati. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi e cambiare ogni narrazione finora costruita. A partire da...

Si riapre una ferita mai rimarginata. Gli inquirenti della Procura di Pavia continuano a scavare nel caso del delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Al centro della nuova indagine c'è Andrea Sempio, oggi indagato, la cui posizione è tornata sotto la lente della magistratura. In particolare, gli investigatori si stanno concentrando su tempi, testimonianze e alibi familiari, ritenuti non del tutto coerenti. A cominciare da quelli forniti dalla madre, Daniela Ferrari, la cui versione dei fatti, messa a verbale anni fa, è ora oggetto di numerose incongruenze. Secondo quanto riportato dal Messaggero, i dubbi nascono analizzando il traffico telefonico tra Sempio e la madre nei giorni a ridosso dell'omicidio.

