Tutto calcolato… Cristina e Gianmarco choc dopo la scelta a Uomini e Donne

Tra le coppie più discusse uscite dall’ultima edizione di Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono finiti al centro di una piccola bufera social a pochi giorni dalla messa in onda della scelta. Il tronista e la sua corteggiatrice, dopo aver catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo, ora fanno parlare di sé anche per una mossa che ha destato più di un sospetto tra gli addetti ai lavori: nel giro di poche ore, entrambi hanno reso privati i loro profili Instagram, alimentando ipotesi su una strategia di visibilità costruita a tavolino. A notare la tempistica quasi simultanea è stata la pagina Instagram Dariagossiptv, che ha evidenziato il gesto come possibile segnale di una manovra per aumentare il senso di esclusività attorno alla coppia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it