In un momento cruciale di tensione e solidarietà, migliaia di cittadini si sono riuniti a Roma per denunciare il dramma di Gaza e chiedere un fermo al massacro. Con oltre 50mila partecipanti attesi, questa mobilitazione unisce diverse anime della società civile, manifestando un forte messaggio di pace e giustizia. Le autorità hanno messo in campo misure di sicurezza rigorose, ma la piazza si prepara a essere il cuore pulsante di un appello globale contro il genocidio.

Un corteo al centro di Roma per “fermare il massacro” a Gaza. È la mobilitazione, lanciata da Pd-M5S-Avs, che oggi raccoglierà le diverse anime contrarie al genocidio palestinese: dalle associazioni fino a gruppi spontanei di cittadini. Almeno 50mila i partecipanti attesi, per accogliere i quali le autorità hanno predisposto un massiccio sistema di sicurezza. Controlli a tappeto. Le forze dell’ordine hanno predisposto controlli ad ampio raggio in città: dalle fermate metro lungo la direttrice che porta a piazza Vittorio fino ai caselli autostradali dove transiteranno decine di pullman con a bordo manifestanti in arrivo dalle altre regioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tutti in piazza per Gaza, attesi in 50mila a Roma. Conte: “È un genocidio”

