Tutti in marcia per il ‘Progetto donazione’

passione per un gesto che salva vite. La marcia colorata di Villafranca ha acceso i cuori, rafforzando il messaggio che donare è un atto di grande valore e solidarietà. Un’iniziativa che unisce giovani e adulti, ricordandoci che la generosità può trasformare le comunità. Tutti insieme, per un futuro più solidale e consapevole.

Una marcia colorata e sorridente, per ricordare l’importanza del dono. Villafranca ha ospitato la 24ª edizione del ‘Progetto donazione al servizio della comunità’ che ha coinvolto sei istituti della Lunigiana: Tifoni e Ferrari di Pontremoli, Baracchini Villafranca e Bagnone, Moratti Fivizzano, Ghandi di Aulla, Pacinotti Belmesseri di Bagnone. Tutti i partecipanti hanno lavorato con i loro insegnanti con grande impegno, dimostrando capacità e sensibilità. La settimana scorsa è stata inaugurata la mostra degli elaborati, alla presenza di ragazzi, insegnanti, delle dirigenti Amedea Cinquanta e Lucia Baracchini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti in marcia per il ‘Progetto donazione’

In questa notizia si parla di: Tutti Marcia Progetto Donazione

Tutti in marcia per il ‘Progetto donazione’ - Una marcia colorata e sorridente, per ricordare l’importanza del dono. Villafranca ha ospitato la 24ª edizione del ‘Progetto donazione ... Scrive lanazione.it

'Tra-Pianti di Gioia', teatro sensibilizza donazione organi - Sfruttare le potenzialità espressive del teatro per promuovere la cultura della donazione degli organi tra i più giovani. (ANSA) ... Da msn.com

Donazione di organi: il progetto - Ma non vi è trapianto senza donazione. Questo progetto non solo ha la finalità di diffondere e sostenere "la cultura della donazione" in ambito scolastico andando a sensibilizzare i ragazzi sull ... Riporta lanazione.it

Macron indagato, Vanguard esce dall'agenda 2030 e la Nuova Umanità con progettoaletheia.it