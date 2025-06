Tutti gli incontri a Washington del gruppo di amicizia Italia-Usa

Il gruppo di amicizia Italia-USA continua a rafforzare i legami tra i due paesi, dimostrando un impegno crescente e una visione condivisa per il futuro. Dopo tre viaggi in soli 15 mesi, l’incontro con figure istituzionali, membri del Congresso, think tank e aziende evidenzia un mutato atteggiamento: ogni interlocutore sottolinea il rapporto speciale tra Roma e Washington. È un segnale chiaro che la collaborazione tra Italia e Stati Uniti si evolve, aprendo nuove prospettive di cooperazione e solidarietà internazionale.

“Si tratta del terzo viaggio negli Usa in 15 mesi con un cambiamento incredibile nei confronti dell’Italia: ovvero ogni interlocutore incontrato, che fosse istituzionale, un Congress man, un think tank o un’impresa ha sottolineano il rapporto speciale che c’è tra Roma e Washington”. Così a Formiche.net Giangiacomo Calovini, deputato di FdI e membro della delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare della Nato, appena rientrato da una missione con il Gruppo di Amicizia Italia-Usa assieme ai colleghi Maurizio Lupi, Mariastella Gelmini e Alessandro Alfieri. Gli incontri e la percezione del governo Ciò che che ha colpito tutti, aggiunge, è che Giorgia Meloni è l’unica in Europa ad avere la possibilità di chiamare Donald Trump sul cellulare, con lui che risponde. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tutti gli incontri a Washington del gruppo di amicizia Italia-Usa

