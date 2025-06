Turrita di Bronzo a Daniele Carella | 50 anni da edicolante e una vita in politica

Daniele Carella, simbolo di dedizione e impegno per Bologna, riceve la Turrita di Bronzo, riconoscimento che celebra i suoi 50 anni di servizio come edicolante e il suo instancabile impegno civile e politico. La cerimonia, ricca di emozioni e riconoscimenti, si svolgerĂ nel cuore della cittĂ , sottolineando l'importanza di chi, con passione, contribuisce a tessere il tessuto sociale di Bologna. Un onore meritato per un uomo di grande valore e dedizione.

Cinquant'anni trascorsi dietro il bancone della sua storica edicola sotto le due torri e una vita spesa tra impegno civico e politica locale. Per tutto questo, Daniele Carella sarĂ premiato con la Turrita di Bronzo, una delle massime onorificenze concesse dal Comune di Bologna. La cerimonia si.

