Turismo la Cgil | Bene i numeri in regione ma resta pessimo lo stato di salute delle condizioni di lavoro

Il turismo in Emilia Romagna mostra segnali positivi con numeri in aumento, ma è fondamentale non perdere di vista le condizioni di lavoro ancora precarie. La Cgil regionale accoglie con soddisfazione i dati del primo quadrimestre 2025, che evidenziano una crescita del 2,2% negli arrivi e dell’1,7% nei pernottamenti. Tuttavia, questa crescita deve essere accompagnata da interventi concreti per garantire un futuro sostenibile e dignitoso a tutti gli operatori del settore.

La Cgil dell'Emilia Romagna accoglie con soddisfazione i dati del primo quadrimestre 2025 che attestano una crescita del 2,2%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sugli arrivi di turisti italiani e stranieri, così come la crescita dei pernottamenti pari al'1,7%.

