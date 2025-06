Turismo Germania | 200 anni Isola dei Musei presto treno Roma-Berlino

Roma si prepara a celebrare i 200 anni dell'Isola dei Musei, un simbolo di cultura e storia, con un’anteprima speciale sulla rinomata destinazione tedesca. La serata Germany Travel al Goethe Institut ha messo in luce le nuove opportunità di viaggio tra Italia e Berlino, con prospettive innovative come il prossimo treno Roma-Berlino. Un’occasione imperdibile per scoprire il futuro del turismo tra due grandi capitali europee.

Roma, 6 giu. (askanews) - Serata Germany Travel con focus su Berlino, con la partecipazione del ceo di visitBerlin Burkhard Kieker, di Carlo Carbone, Market & Media Relations Manager visitBerlin e di Moritz van Duelmen, Kulturprojekte Berlin, al Goethe Institut a Roma, dove la direttrice dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo (ENGT), Agata Marchetti, ha presentato ai giornalisti i punti forti delle campagne 2025 per i viaggiatori italiani in Germania. "Il 2024 si è chiuso bene, con soddisfazione, con oltre 3,5 milioni di pernottamenti, con +4.6%. Nel 2025 le nostre analisi delle prenotazioni ci danno una visione positiva per l'estate e per l'autunno, anche perché abbiamo tante cose da proporre", ha spiegato ad askanews Marchetti al termine dell'evento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turismo Germania: 200 anni Isola dei Musei, presto treno Roma-Berlino

In questa notizia si parla di: Roma Turismo Germania Berlino

