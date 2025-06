Turismo Acquaroli | Bene anticipo d’estate cresce il brand Marche

Il turismo nelle Marche si risveglia con entusiasmo, grazie a condizioni meteo favorevoli e un crescente interesse dei visitatori. Il governatore Francesco Acquaroli sottolinea come la regione stia vivendo una stagione promettente, con presenze positive e un'anticipazione di un'estate ricca di successo. La forza del brand Marche si rafforza, attirando sempre più viaggiatori desiderosi di scoprire borghi affascinanti e coste incantevoli...

Il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha parlato a LaPresse in merito all’avvio di stagione sulla costa e nei borghi. “La primavera ha avuto un meteo molto buono e ci introduce all’estate. Siamo ottimisti rispetto alle presenze che ci testimoniano essere state molto positive in questo periodo – ha detto -. Anche nei ponti che hanno contraddistinto, da Pasqua fino a giugno, i fine settimana, e siamo anche fiduciosi per l’alta stagione. Anche il periodo che da gennaio è arrivato a maggio è stato buono, questo significa che c’è una crescita del brand Marche. Sia a livello nazionale che internazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turismo, Acquaroli: “Bene anticipo d’estate, cresce il brand Marche”

