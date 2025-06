Tumore al seno | nuova molecola blocca le metastasi

Una nuova speranza contro il tumore al seno sta emergendo: l'elacestrant, già in uso negli Stati Uniti e recentemente approvato anche in Italia, promette di bloccare le metastasi e migliorare le prospettive delle pazienti. Prodotta a Pisa dalla Menarini, questa innovativa molecola, somministrabile per via orale, ha dimostrato di essere efficace nel contrastare la diffusione della malattia. Una svolta che apre nuove porte nella lotta contro il cancro al seno.

Sarà disponibile in Italia entro tre mesi e verrà prodotta a Pisa, dalla casa farmaceutica Menarini. Si tratta di elacestrant, molecola già utilizzata dal 2023 negli Stati Uniti e da poco tempo anche in Gran Bretagna e Germania: da poche settimane è stata autorizzata anche dall' Agenzia Italiana del Farmaco e quindi potrà essere assunta anche dalle pazienti italiane. E' un farmaco che si somministra per via orale: ha dimostrato di essere efficace contro il tumore al seno già in fase di metastasi e resistente alle terapie di prima linea. Non si tratta quindi di una cura che porta alla guarigione, ma che blocca l'avanzare della malattia: è destinato alle malate che non hanno ricevuto benefici dai precedenti trattamenti.

