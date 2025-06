Tulsa King | Samuel L Jackson sarà il protagonista di uno spin-off dopo il successo della serie Paramount+

Dopo il grande successo di "Tulsa King" con Sylvester Stallone, Paramount+ si prepara a sorprendere ancora con uno spin-off tutto nuovo. Questa volta, Samuel L. Jackson sarà il protagonista e produttore esecutivo di "NOLA", portando la sua carisma in una storia avvolgente ambientata nel cuore di New Orleans. Un progetto che promette di conquistare gli appassionati e di ampliare un universo televisivo già ricco di emozioni.

La serie principale con protagonista Sylvester Stallone ha ottenuto un successo tale da giustificare la produzione di uno spin-off Secondo quanto riportato da Variety, Paramount+ sarebbe attualmente al lavoro per sviluppare uno spin-off di Tulsa King, la serie di successo con Sylvester Stallone. Protagonista dello spin-off sarà Samuel L. Jackson, il quale ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo. Il progetto, attualmente intitolato NOLA King, sarà preceduto da un'apparizione come guest star di Jackson nell'imminente terza stagione di Tulsa King di Taylor Sheridan. I dettagli esatti sulla nuova serie non sono stati resi noti, a parte il fatto che Jackson interpreterà un personaggio simile a quello di Stallone nella serie principale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it