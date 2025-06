Tudor Juve si va avanti con lui anche dopo il Mondiale per Club? Spunta quella percentuale che fa ben sperare | la novità sul futuro dell’allenatore

Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus si fa sempre più ancora più promettente. Con un'ottima percentuale che fa ben sperare e le ultime dichiarazioni di Paolo Paganini, il tecnico bianconero sembra destinato a continuare la sua avventura anche dopo il Mondiale per Club. L’analisi di esperti e l’ottimismo intorno alla sua permanenza aprono nuove prospettive per il progetto Juventus, consolidando la strada verso un futuro ambizioso e deciso.

Tudor Juve, si va avanti con lui anche dopo il Mondiale per Club? Tutti gli aggiornamenti sull'allenatore bianconero. Paolo Paganini ha parlato in esclusiva a per analizzare il possibile futuro di Igor Tudor, allenatore bianconero le cui possibilità di restare alla Juve stanno aumentando giorno dopo giorno. PAROLE – «Secondo me Tudor al 90% resterà sulla panchina della Juventus e quindi proseguirà lui. L'unica variante potrebbe essere rappresentata dal Mondiale per Club, a meno di clamorosi tonfi nella competizione sia a livello di risultati sia a livello di gioco, allora la Juventus secondo potrebbe in considerazione l'ipotesi di cambiarlo tenendo anche presente che non è che ci siano tutte queste grandi alternative in giro.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Tudor-Juve sempre più vicini, ma ha chiesto quattro colpi: ecco i nomi - Igor Tudor va verso rinnovo e permanenza alla Juventus, ma intanto nell'incontro con Comolli ha richiesto almeno quattro colpi ... calciomercato.it scrive

Locatelli: "Juve in Champions, Tudor si presentò così! Come diceva Allegri..." - Il capitano dei bianconeri ripercorre l'ultima stagione e non solo, dall'arrivo di Igor al suo momento più difficile vissuto al Milan ... Si legge su msn.com

