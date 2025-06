Tudor-Juve sempre più vicini ma ha chiesto quattro colpi | ecco i nomi

Tudor e Juve sempre più vicini, con il tecnico croato che chiede quattro rinforzi chiave per rafforzare la squadra. La Juventus, pronta a blindarlo anche dopo il Mondiale per Club, sta valutando attentamente queste richieste in un contesto di cambiamenti massicci nel calcio italiano. La situazione si fa incandescente: chi avrebbe scommesso sulla conferma a sorpresa di un allenatore in bilico? Scopriamo gli sviluppi di questa attesa decisione che potrebbe rivoluzionare la Serie A.

L'allenatore croato va verso la permanenza – con rinnovo – in bianconero anche dopo il Mondiale per Club, ma intanto ha fatto richieste precise alla società In questo giro totale di allenatori che sta coinvolgendo praticamente più di metà Serie A e tutte le big, chi era in teoria certa di avere in panchina il terzo tecnico in un anno potrebbe invece a sorpresa confermare la situazione attuale. Rimasta col cerino in mano per la decisione di Antonio Conte di continuare ad allenare il Napoli, così come Gian Piero Gasperini per cui si aspetta solo l'ufficialità alla Roma, la Juventus si è trovata senza grandi alternative sul mercato e con un nome già pronto e affidabile in casa.

