Tudor Juve capitan Locatelli non ha dubbi | È bravissimo si è presentato così allo spogliatoio Vi svelo la sua capacità

Manuel Locatelli non ha dubbi: Igor Tudor è un allenatore di grande talento. Con umiltà e rispetto, il capitano della Juventus descrive il nuovo tecnico come una persona intelligente e capace, capace di instaurare un dialogo aperto e costruttivo. Le parole di Locatelli rafforzano l’idea che Tudor stia portando una ventata di freschezza e competenza nello spogliatoio bianconero, promettendo un futuro ricco di successi e innovazione.

Tudor Juve, capitan Locatelli non ha dubbi: «È un tecnico bravissimo». Le dichiarazioni sull’attuale allenatore dei bianconeri. Manuel Locatelli è intervenuto a La Stampa, parlando a 360° di Juventus ed anche di Igor Tudor. Le dichiarazioni del capitano dei bianconeri. TUDOR – « Secondo me è bravissimo, si è presentato in modo intelligente cercando il dialogo, è una brava persona come i componenti del suo staff e conosce bene la Juve. La sua capacità, oltre al gioco, è il modo di comunicare, la capacità di trasmettere ciò che sente: presentandosi ci disse che saremmo arrivati in Champions. Non ha mai avuto dubbi ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, capitan Locatelli non ha dubbi: «È bravissimo, si è presentato così allo spogliatoio. Vi svelo la sua capacità»

In questa notizia si parla di: Locatelli Tudor Juve Capitan

Juve con una difesa da inventare contro l’Udinese: Tudor cambia ruolo a Locatelli e punta su Douglas Luiz - La Juventus si prepara ad affrontare l'Udinese con una difesa inedita e in emergenza. Con le squalifiche di Kalulu e Savona, Igor Tudor cambia ruolo a Locatelli, che potrebbe unirsi a Veiga e Gatti nel terzetto arretrato, mentre punta su Douglas Luiz.

Siamo arrivati al punto di non ritorno. Il capitan Locatelli a nome della squadra promuove l'allenatore quando Locatelli non dovrebbe nemmeno starci nella Juve ma infatti da anni non siamo la Juve ma una sottomarca. Partecipa alla discussione

L'ex Juventus Hans Nicolussi Caviglia, ceduto la scorsa estate al Venezia, stende Conceicao in area di rigore! Nessun dubbio per l'arbitro Colombo e per la sala Var: penalty pesantissimo per i bianconeri trasformato da capitan Locatelli La squadra di Tud Partecipa alla discussione

Locatelli: "Juve in Champions, Tudor si presentò così! Come diceva Allegri..." - Il capitano dei bianconeri ripercorre l'ultima stagione e non solo, dall'arrivo di Igor al suo momento più difficile vissuto al Milan ... Si legge su tuttosport.com

Pagina 2 | Locatelli: "Juve in Champions, Tudor si presentò così! Come diceva Allegri..." - Il capitano dei bianconeri ripercorre l'ultima stagione e non solo, dall'arrivo di Igor al suo momento più difficile vissuto al Milan ... Secondo tuttosport.com

Locatelli: «Juve in Champions? Non potevamo mancare l’obiettivo, ecco cosa ci ha detto Tudor. Sul Mondiale per Club…» - Le parole di Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juve, sulla stagione dei bianconeri in vista del Mondiale per Club Manuel Locatelli ha parlato a La Stampa della stagione della Juve in v ... Riporta calcionews24.com

Our captain, Manuel Locatelli #edit #football #juventus #motivational #locatelli