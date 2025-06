TS – Torino ecco perché ho scelto Baroni Mercato? Abbiamo le idee chiare

Il Torino ha scelto di puntare su Marco Baroni, un allenatore che in questi ultimi anni ha dimostrato grande crescita e capacità di innovazione. La decisione di affidargli la guida dei granata nasce dalla convinzione che questa sia la strada giusta per consolidare il progetto e raggiungere nuovi obiettivi. Con una squadra motivata e un tecnico in fase di maturazione, il futuro promette grandi emozioni e successi. La strada è segnata: obiettivi chiari e ambizioni solide.

Arrivano conferme da Tuttosport: " Di Baroni ci è piaciuto il suo percorso degli ultimi anni, ha fatto cose eccellenti, anche nell'ultima stagione pur non raggiungendo l'Europa League. È in una fase di maturazione molto positiva per lui, credo sia la scelta giusta ". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, spiega ai microfoni di Sky perchè è stato ingaggiato Marco Baroni per guidare i granata, chiudendo così il rapporto con Paolo Vanoli. Le parole di Cairo. " Abbiamo fatto una stagione anche buona in certi momenti, ma nelle ultime 8 partite abbiamo fatto molto meno di quello che pensavamo.

Corriere dello Sport – Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino - Il Torino si prepara a una nuova avventura sotto la guida di Marco Baroni, il tecnico esperto e deciso che ha appena firmato un contratto biennale con i granata.

