TS – Gasperini è il nuovo allenatore della Roma | il comunicato ufficiale

Gian Piero Gasperini è il nuovo volto della Roma, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia giallorossa. Con un contratto triennale fino al 2028, l’allenatore torna sotto i riflettori per guidare una squadra ambiziosa e determinata a rilanciarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’epoca di Claudio Ranieri si conclude, lasciando spazio a una sfida emozionante: il futuro della Roma si illumina con la guida di Gasperini.

2025-06-06 17:26:00 Arrivano conferme da TS: Gian Piero Gasperini ha firmato il contratto che lo legherà alla Roma per almeno i prossimo tre anni (fino al 2028). Si riempie, dunque, il posto lasciato definitivamente da Claudio Ranieri, autore di un'incredibile cavalcata che ha permesso ai giallorossi di risalire dai bassifondi della classifica, sino a combattere per un posto in Champions League, guadagnato dalla Juventus all'ultima giornata di campionato. A raccogliere il testimone di Sir Claudio sarà, quindi, l'ex tecnico dell'Atalanta, autore di un capolavoro calcistico durato nove anni, raggiungendone l'apice con la vittoria dell'Europa League ai danni del Bayer Leverkusen.

