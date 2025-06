Trump vieta l’ingresso negli Usa a 12 Paesi ma una giudice sospende il blocco degli studenti

Le recenti decisioni di Trump hanno scosso il mondo, con un blocco temporaneo degli ingressi negli USA proveniente da 12 paesi e una sospensione del divieto di ingresso per gli studenti internazionali. Mentre le tensioni si infittiscono, la giustizia interviene per frenare l’onda di restrizioni, aprendo uno spiraglio di speranza per migliaia di giovani desiderosi di studiare negli Stati Uniti. La battaglia tra politica e diritti individuali continua a tenere alta l’attenzione.

Trump ha firmato una serie di decreti in cui ha preso delle dure decisioni nei confronti di alcuni Paesi: in 12 non avranno più accesso agli Usa. Ciò penalizza anche Harvard poiché gli studenti stranieri non avranno più il visto. Ma oggi una giudice ha bloccato temporaneamente quest'ultimo divieto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump vieta l’ingresso negli Usa a 12 Paesi, ma una giudice sospende il blocco degli studenti

