Trump smentisce la telefonata con Musk | Ha perso la testa

In un clima di tensione e smentite, Donald Trump raffredda le voci di una telefonata con Elon Musk, definendosi "non particolarmente" interessato. La Casa Bianca interviene per chiarire che il presidente degli Stati Uniti non ha intenzione di dialogare con il celebre imprenditore, lasciando tutti a chiedersi cosa ci sia dietro questa intricata vicenda. Ma davvero Trump ha perso la testa o si tratta solo di una strategia?

Non è previsto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump  tenga una chiamata con Elon Musk. La smentita alle voci circolate arriva direttamente da una fonte della Casa Bianca a Reuters. Il tycoon infatti, dopo il botta e risposta infuocato, si è detto "non particolarmente" interessato a un colloquio con il patron di Tesla. E ancora, commentando con l' Abc le indiscrezioni su una possibile telefonata, "intendi l'uomo che ha perso la testa?". Secondo il presidente, Musk vorrebbe avere un colloquio, ma lui al momento non è pronto a farlo. Il precedente? Un'accesa discussione tra i due. Da una parte Trump che ha accusato Musk di aver criticato la sua manovra, nonostante "conosceva ogni aspetto di questa manovra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump smentisce la telefonata con Musk: "Ha perso la testa"

