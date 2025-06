Trump - Musk volano stracci

Il dibattito tra Donald Trump ed Elon Musk infiamma gli ambienti politici e tecnologici. La tensione tra il leader americano e il magnate di Tesla ha raggiunto livelli mai visti, con accuse reciproche e minacce di azioni concrete. Tra scontri pubblici e strategie politiche, il futuro di questa battaglia potrebbe cambiare le regole del gioco. Quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda? Restate sintonizzati, perché il peggio deve ancora venire.

È guerra aperta tra Donald Trump ed Elon Musk. A innescare lo scontro erano state le pesanti critiche del patron di Tesla al disegno di legge su tagli e spesa del tycoon. "Gli ho chiesto di andarsene, è semplicemente impazzito", fa sapere il presidente Usa, minacciando lo stop a tutti i contratti governativi di Musk. Lui replica su X: "È il momento di fondare un nuovo partito?". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump - Musk, volano stracci

