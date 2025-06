Trump-Musk volano insulti | Tu sei da impeachment

In un mondo sempre più diviso tra potere e viralità, le tensioni tra giganti come Trump, Musk e la Germania si infittiscono, alimentate da insulti e battute al vetriolo. Lo scenario politico si trasforma in un campo di battaglia digitale, dove le parole pesano quanto le azioni. E mentre i leader si scambiano accuse, il futuro delle relazioni internazionali si gioca anche su Twitter e nelle stanze di potere. La domanda è: fino a che punto arriveranno questi scontri?

Del cancelliere Friedrich Merz, ieri, nello Studio Ovale, non è rimasto che minutaglia: la conferenza stampa ha virato sullo strappo con Elon Musk e della Germania non è importato più niente a nessuno. «Sono molto deluso da Elon, non so se avremo più un grande rapporto», ha detto il presidente dopo le critiche alla legge di bilancio da parte del multimiliardario che «conosceva tutti gli aspetti interni della legge, meglio di chiunque sia seduto qui». Il patron di Tesla, che ha risposto “sì” a chi su X proponeva l’impeachment per Donald, ha subito risposto: «Non mi è mai stata mostrata la legge (che pochi giorni fa ha definito un «disgustoso abominio», ndr), è stata approvata così velocemente che quasi nessuno al Congresso ha potuto leggerla». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump-Musk, volano insulti: "Tu sei da impeachment"

