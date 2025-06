trump musk siamo alla resa dei conti

La tregua tra Donald Trump ed Elon Musk si è improvvisamente sgretolata, scatenando un acceso scontro sui social media. Dopo settimane di tensioni sottili, il duello pubblico di ieri notte ha segnato una svolta decisiva, rivelando le profonde divergenze tra il presidente americano e il visionario imprenditore. La loro relazione, un tempo caratterizzata da opportunità e alleanze, ora si trova a un bivio, lasciando intravedere effetti che potrebbero scuotere l'intero panorama politico ed economico.

La luna di miele fra Donald Trump ed Elon Musk sembra proprio essere arrivata alla sua conclusione. Ieri notte è andato in scena un durissimo botta e risposta a mezzo social fra il Presidente americano e il patron di Tesla e SpaceX, uno di quelli che lascia il segno. Qualche avvisaglia c’era già stata nelle scorse settimane. Musk non aveva mai digerito pienamente i dazi imposti nel “LiberationDay”, non è poi un mistero che i forti tagli imposti dal Department of Government Efficiency (Doge), diretto dallo stesso Musk, avessero fatto storcere più di un naso all’interno dell’amministrazione. La lite di ieri non è insomma un fulmine a ciel sereno, lo è però nei modi in cui è avvenuta. 🔗 Leggi su Panorama.it