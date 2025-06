Trump-Musk scontro totale Il presidente | Sei impazzito Mr X | Il tuo nome nei file di Epstein

Il rapporto tra Donald Trump ed Elon Musk si è incrinato fino a scoppiare in uno scontro epico, segnando una svolta inattesa nel panorama politico e tecnologico. Da alleati a nemici acerrimi, le tensioni esplodono tra accuse pesanti, minacce e proposte di nuove strade politiche. Un duello che potrebbe cambiare gli equilibri: ma come finirà questa battaglia tra potere e innovazione? Rimani con noi per scoprire gli sviluppi di questa saga senza precedenti.

(Adnkronos) – Tra Donald Trump e Elon Musk è rottura totale. L'idillio tra il presidente degli Stati Uniti e il magnate, perno dell'amministrazione per 5 mesi, va in frantumi tra accuse, veleni e minacce esplicite. "Taglio i tuoi contratti, sei impazzito. Sono molto deluso", dice Trump. "E' il momento di fondare un nuovo partito", l'accelerazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump-Musk, scontro totale. Il presidente: “Sei impazzito”. Mr X: “Il tuo nome nei file di Epstein”

