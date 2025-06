Trump-Musk chi ha di più da perdere nello scontro e perché | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Nel mondo scandito da polemiche e innovazione, il confronto tra Donald Trump ed Elon Musk cattura l’attenzione di tutti. Ma chi ha davvero di più da perdere in questo scontro, e perché? Nel nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", analizziamo i rischi e le implicazioni di questa faida pubblica, con uno sguardo attento a cosa potrebbe cambiare per entrambi i protagonisti. Continua a leggere per scoprire i dettagli.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del battibecco sui social tra Donald Trump ed Elon Musk, che rischia di finire malissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Trump Musk Caso Perdere

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Sul secondo, l’esposizione politica in tandem con un Trump 2 ancora più brutale, anche e sopratutto verso l’Ue, di Trump 1 hanno avuto ripercussioni negative sulle aziende di Musk: da boicotti Tesla al rischio di perdere commesse in Ue nei servizi di comunic Partecipa alla discussione

Nonostante le precise circostanze del suo ritiro non siano state subito chiare, se ne va un giorno dopo aver criticato l'importante proposta di legge fiscale di Trump https://bit.ly/43lDcln Per altre notizie > http://bit.ly/4h9mXg2 #ElonMusk Partecipa alla discussione

Trump-Musk, chi ha di più da perdere nello scontro e perché – Nel caso te lo fossi perso Ep60 - “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del ... Secondo fanpage.it

Trump, 'Musk mi vuole parlare ma a me non interessa' - (ANSA) - WASHINGTON, 06 GIU - All'indomani dello scontro con Elon Musk Donald Trump rincara la dose. "E' completamente impazzito", ha dichiarato il presidente in un'intervista a Abc news. Il president ... Come scrive tuttosport.com

Scontro Trump-Musk, la posta in gioco: ecco cosa rischiano di rimetterci i due miliardari - Le conseguenze della rottura tra Donald Trump ed Elon Musk ( la Casa Bianca ha comunicato che non ci sarà nessuna telefonata) sollevano una domanda: chi ha più da perdere? In uno dei momenti più signi ... Secondo informazione.it