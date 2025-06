Trump litiga con Musk | Sei impazzito! Poi molla Ucraina e Russia | Sono come bambini lasciamoli litigare

L'ironia e le tensioni tra due colossi come Trump e Musk sembrano sfociare in uno scontro senza precedenti, mentre il mondo assiste incredulo a questa soap opera politica e tecnologica. Tra accuse, delusioni e strategie nascoste, sembra che i due protagonisti abbiano abbandonato ogni forma di diplomazia, lasciando spazio a una battaglia che rischia di coinvolgere anche la scena internazionale. Ma fino a quando potremo continuare a guardarli litigare senza intervenire?

"Mi è sempre piaciuto Elon, avevamo un grande rapporto, non so se lo avremo ancora", dice Trump. Uno strappo clamoroso che si consuma nello Studio Ovale davanti al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Musk da giorni martella con i suoi tweet, cri tica la legge fiscale che penalizza la sua Tesla e invita il Senato a "ucciderla". Il presidente Usa non ci sta. " Sono molto deluso da Elon, io l'ho aiutato molto. Lui non ha ancora detto niente di male su di me, sono sicuro che questa sarà la prossima cosa", aggiunge il presidente. Poco più di una settimana fa, Musk si congedava ufficialmente dal suo ruolo nel governo con una conferenza stampa nello Studio Ovale.