Trump gela Musk | Non mi interessa parlargli ha perso la testa

La tensione tra Donald Trump ed Elon Musk si fa sempre più palpabile, con il presidente che ha rifilato un secco no a qualsiasi tentativo di dialogo. Dopo le voci di una possibile telefonata di chiarimento, Trump ha sferrato un colpo duro, criticando apertamente Musk e lasciando intendere che il divorzio tra i due è ormai definitivo. La questione si infiamma, e il mondo osserva con attenzione...

Nessun segnale di distensione tra Elon Musk e Donald Trump. Nonostante quanto anticipato da Politico su una possibile telefonata di chiarimento prevista per venerdì, il presidente ha tagliato corto: nessun interesse a parlare con (l’ormai ex) alleato. «Non ci penso proprio ad Elon Musk. Lui ha un problema. Quel poveraccio ha un problema », ha dichiarato Trump in un’intervista telefonica con la Cnn, liquidando per il momento ogni ipotesi di riconciliazione. Lo scontro tra i due, iniziato mercoledì a causa delle critiche di Musk contro la nuova legge fiscale, ha raggiunto l’apice ieri quando il miliardario ha accusato il presidente di legami con Jeffrey Epstein, appoggiando anche l’idea di un utente su X di metterlo in stato d’accusa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump gela Musk: «Non mi interessa parlargli, ha perso la testa»

