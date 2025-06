trump fa a botte con musk e pensa di affidare a putin la mediazione con l iran

In un mondo sempre più imprevedibile, le ultime mosse di Trump sembrano uscire da un fumetto: scontri con Musk, una proposta di mediazione con Putin per l'Iran e decisioni che fanno sorridere, se non rabbrividire. La saga della politica americana si trasforma in un vero e proprio spettacolo tragicomico, lasciando molti a chiedersi se il teatro della leadership globale sia ormai solo un palcoscenico di follia. Eppure, tra caos e confusione, la realtà continua ad avanzare...

Si è perso da tempo il conto delle follie trumpiane, e della deriva autoritaria dell’America guidata dai picchiatelli Maga. Per stanchezza, non seguo più la questione ormai comica del “metto i dazi, tolgo i dazi”, se non per la geniale definizione del Wall Street Journal: “Taco” ( Trump always chickens out, Trump si ritira sempre come un coniglio), confermata ieri dall’esito della telefonata con il presidente cinese Xi Jinping. Segue elenco parziale delle stravaganze trumpiane che mi sono passate davanti negli ultimi giorni, prima della guerra civile con Elon Musk (di cui scrivo più sotto): Thomas Fugate, un ex giardiniere di ventidue anni, senza nessuna esperienza se non quella di commesso in un negozio di alimentari fino al 2023, è stato nominato capo della prevenzione del terrorismo al Dipartimento sulla sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it