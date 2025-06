Trump e Xi Jinping ravvivano il dialogo Usa e Cina

parlano di un possibile percorso di collaborazione e dialogo rinnovato tra le due potenze mondiali. Dopo mesi di tensioni e incomprensioni, questa telefonata segna un passo importante verso una stabilità che potrebbe influenzare positivamente non solo gli affari bilaterali, ma anche l’equilibrio globale. La volontà di riaprire i canali diplomatici apre nuove prospettive, mostrando come il dialogo rimanga la chiave per affrontare le sfide del futuro.

Washington e Pechino cercano di riportare stabilità nei loro rapporti economici (con riflesso globale) e annunciano una nuova tornata di negoziati commerciali ad alto livello. A dare il via alla distensione è stata una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader cinese, Xi Jinping, la prima conversazione diretta tra i due leader da quando l’americano è tornato alla Casa Bianca a gennaio. Parlando dallo Studio Ovale, Trump ha definito la telefonata “molto buona” e, aggiungendo di ritenere che i rapporti con la Cina sul fronte commerciale siano “in ottima forma”, ha sottolineato che “abbiamo risolto le complessità, è una questione molto complessa”. 🔗 Leggi su Formiche.net

