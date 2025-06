Trump e Musk volano gli stracci Sui dazi telefonata Donald-Xi

L’alleanza tra Musk e Trump era nata all’inizio del 2024, quando l’imprenditore aveva stretto legami con il tycoon per promuovere interessi condivisi. Tuttavia, le recenti tensioni sui dazi e le accuse reciproche hanno fatto saltare il velo e riacceso il dibattito pubblico. Tra gossip, scandali e strategie politiche, il duello tra i due protagonisti si fa sempre più acceso: un vero e proprio show che tiene tutti con il fiato sospeso.

Volano i big and beautiful stracci tra Musk e Trump, con Elon che si chiede se non sia l’ora di fondare un nuovo partito e accusa Donald di non aver mai desecretato i file su Jeffrey Epstein, il finanziere amico dei potenti e colpevole di abusi e traffici sui minori, perché in quei documenti c’è il suo nome. Ma riannodiamo il nastro e facciamo un po’ di ordine. L’alleanza tra Musk e Trump era nata all’inizio del 2024, quando l’imprenditore ha deciso di finanziare massicciamente la campagna elettorale del tycoon con 277 milioni di dollari. In cambio ottiene il Doge. L’agenzia guidata da Musk si fissa l’obiettivo (irrealizzabile) di tagliare 2mila miliardi di dollari dalla spesa federale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump e Musk, volano gli stracci. Sui dazi telefonata Donald-Xi

In questa notizia si parla di: Trump Musk Volano Stracci

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Quindi volano gli stracci tra Elon #Musk e #Trump Il loro idillio è durato meno di quello che pensavo Speriamo che la resa dei conti tra i due, porti in galera Trump Eh si che Musk avrà tante cose da spiattellare. Speriamo lo faccia, io per ringraziarlo lo blocch Partecipa alla discussione

?Furiosa lite Trump vs Musk Volano stracci e Trump annuncia la revoca di tutti i contratti governativi stipulati con Elon Musk ? Le potenziali conseguenze potrebbero essere fatali non solo per SpaceX ma anche per il regime terrorista di Kiev 1/6 Partecipa alla discussione

Trump e Musk, volano gli stracci. Sui dazi telefonata Donald-Xi - Volano i big and beautiful stracci tra Musk e Trump, con Elon che si chiede se non sia l’ora di fondare un nuovo partito e accusa Donald di non aver mai desecretato i file su Jeffrey Epstein, il finan ... Si legge su msn.com

Trump-Musk: volano stracci. Dall’impeachment al nuovo partito fino a Epstein, ecco le accuse di Elon. E Tesla crolla a Wall Street - Scontro frontale violentissimo tra Musk e Trump. Il miliardario rilancia l'impeachment, evoca un nuovo partito e accusa: The Donald è nei file di Epstein. La minaccia del presidente: azzerare i contra ... msn.com scrive

Usa, tra Musk e Trump ora volano gli stracci: il divorzio è consumato - Accuse e minacce tra i due ex alleati: “Senza di me avrebbe perso, il suo nome è nei file di Epstein”. “Togliamogli i sussidi governativi” ... Segnala repubblica.it

5 giugno - Mano armata