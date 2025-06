trump e musk si indeboliscono e la sinistra globalista gongola

tra visioni opposte e ambizioni personali. La domanda ora è: questa frattura segna la fine di un’epoca o apre nuove strade nel panorama politico e tecnologico? La risposta dipenderà da come entrambi sapranno reinventarsi e reagire a questa sfida.

Fine di un’alleanza? Forse. Quel che è certo è che il duello tra Donald Trump ed Elon Musk è ormai sotto gli occhi di tutti. Un tempo vicini, oggi distanti. E questa frattura non è senza conseguenze: entrambi ne escono indeboliti, mentre gli avversari gongolano. Trump perde un pezzo cruciale della sua strategia di potere. Musk, sempre più isolato, è bersaglio di critiche e speculazioni. La loro divergenza nasce da conflitti di interesse, strategie politiche opposte e accuse pesanti che non si limitano alle solite schermaglie verbali. “Il modo più semplice per risparmiare miliardi è porre fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon. 🔗 Leggi su Formiche.net