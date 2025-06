Trump e Musk lite e minacce | Deludente e ingrato È negli Epstein file la verità verrà a galla Oggi telefonata per mediare | Meme

In un mondo di alleanze fragili e rivelazioni sconvolgenti, la telefonata tra Trump e Musk segna un passo cruciale verso la mediazione. Tra accuse di delusione e ingratitudine, i file Epstein gettano luce su verità nascoste che presto usciranno allo scoperto. Mentre i media attendono con ansia, il dialogo telefonico organizzato dai funzionari della Casa Bianca potrebbe cambiare le carte in tavola. La verità sta per emergere, e nessuno può fermarla.

Colloquio telefonico organizzato dai funzionari della Casa Bianca dopo la rottura tra gli ex alleati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump e Musk, lite e minacce: «Deludente e ingrato», «È negli Epstein file, la verità verrà a galla». Oggi telefonata per mediare | Meme

In questa notizia si parla di: Trump Musk Lite Minacce

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

Trump e Musk, lite e minacce: «Deludente e ingrato», «È negli Epstein file, la verità verrà a galla». Oggi la telefonata per mediare - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Lo riporta msn.com

Trump-Musk, Casa Bianca programma telefonata per stemperare la tensione. E il tycoon sminuisce la lite - Dopo essersi tanto amati, per un anno o giù di lì, tra Donald Trump e Elon Musk sono volati gli stracci. «Abbiamo avuto un ottimo rapporto, ma sono sorpreso, Elon mi ha ... Come scrive ilmattino.it

Lite furiosa tra Trump e Musk, crollo storico per Tesla. La faida tra i due può costare caro - Lite furiosa sui social tra Donald Trump ed Elon Musk, senza esclusione di colpi. A Wall Street le azioni Tesla sono crollate del 14% ... Lo riporta msn.com