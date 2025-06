Trump e Musk lite e minacce | Deludente e ingrato È negli Epstein file la verità verrà a galla Oggi la telefonata per mediare

In un clima di tensione e rivelazioni inedite, Trump e Musk si trovano coinvolti in un dialogo cruciale che potrebbe svelare verità nascoste tra minacce e delusioni. Tra file segreti e attese di giustizia, la telefonata mediatrice organizzata dalla Casa Bianca rappresenta un momento decisivo per ricucire il rapporto e fare luce sulle accuse. La domanda ora è: riusciranno a trovare un punto d'incontro?

Colloquio telefonico organizzato dai funzionari della Casa Bianca dopo la rottura tra gli ex alleati.

