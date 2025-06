Trump e Musk | l’apparenza inganna Ecco perché non sono ancora destinati a dirsi addio

rumors, per capire che tra Elon Musk e Donald Trump l’apparenza inganna. Dietro le schermaglie pubbliche si nasconde una complessa alchimia fatta di interessi condivisi e di un rapporto che, anche se turbolento, potrebbe ancora riservare sorprese. La verità è che, nonostante le tensioni apparenti, questi due protagonisti sanno bene che il loro destino è intrecciato più di quanto si possa pensare. E così, la partita è tutt’altro che finita…

C’è qualcosa che somiglia a un dissidio, ma non lo è fino in fondo. Perché quando Elon Musk e Donald Trump si lanciano frecciate, il suono è quello di una schermaglia tra due titani che sanno di dover tornare presto al tavolo da gioco. Le ultime cronache hanno stuzzicato i commentatori più frettolosi, pronti a raccontare una rottura imminente tra il patron di X e il tycoon. Ma basterebbe sfogliare qualche pagina più in là – e non solo quella dei social – per intuire che i conti in sospeso sono meno numerosi dei progetti in comune. Dietro le quinte, la diplomazia trumpiana si muove. L’ultimo a parlare è stato Steve Bannon, che di Trump conosce i nervi e le manie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it